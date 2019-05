© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan uscito ieri per un problema fisico, nella giornata di oggi ha svolto lavoro di scarico. Secondo quanto filtra non sono previsti controlli nel corso delle prossime ore, con il giocatore che dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina di sabato sera.