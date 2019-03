© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Penultimo allenamento per il Milan, in preparazione del derby di domenica alle 20.30. Anche quest'oggi presenti Leonardo e Maldini. Inizio della giornata con una sessione di video-analisi, seguita - alle 11.00 - dal lavoro sul campo con l'attivazione muscolare fatta da una serie di allunghi sul lato lungo e da una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con un possesso palla e un lavoro tattico. Prima di rientrare in spogliatoio, la squadra ha svolto la consueta partitella su campo ridotto. Il programma di sabato prevede alle 13.30 la conferenza stampa di Mister Gattuso. A seguire, sessione video prima dell'allenamento di rifinitura in programma alle 16.00.