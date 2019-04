Milan-Lazio, 300' senza gol in Coppa Italia: è ora di farsi male

© foto di Insidefoto/Image Sport

300 minuti senza gol: è questa la statistica che riguarda, in Coppa Italia, Milan e Lazio, questa sera avversarie in semifinale di ritorno, dopo lo 0-0 dell'andata. Anche nelle precedenti sfide del secondo torneo nazionale, evidenzia La Stampa, rossoneri e biancocelesti non si sono fatti male.