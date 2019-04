Milan-Lazio, Bakayoko sfida Acerbi sui social: "Ci vediamo sabato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko è particolarmente carico in vista della gara che vedrà il suo Milan impegnato contro la Lazio. Il centrocampista rossonero ha infatti commentato con tono di sfida un articolo twittato da un utente che riportava le parole di Acerbi ("Se parliamo di singoli non c'è paragone"): "Ok Acerbi, ci vediamo sabato".