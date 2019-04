Milan-Lazio, i convocati di Gattuso: Donnarumma non ce la fa, c'è Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso recupera Andrea Conti per la sfida fondamentale in chiave Champions contro la Lazio, in programma domani sera. Non ce la fa Gigio Donnarumma, che tenterà il recupero per i prossimi impegni, così come Lucas Paquetà. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: A. Donnarumma, Plizzari, Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso