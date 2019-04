Milan-Lazio, i convocati di Inzaghi: out lo squalificato Radu

© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida di questa sera in Coppa Italia valida per la semifinale di ritorno, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Wallace, Zittelli.

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Durmisi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Romulo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto.