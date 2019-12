© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rafael Leao e Ante Rebic. Questi sono i nomi che rappresentano gli obiettivi di rilancio per Stefano Pioli al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il tecnico sta studiando come rilanciare la due punte, in modo da poter avere altre due armi per il proprio attacco, magari già a partire dalla sfida contro il Sassuolo di domenica.