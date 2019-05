© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano conferme in merito al modulo con cui Gattuso schiererà il suo Milan. Contro il Bologna, stasera a San Siro nel posticipo di campionato, spazio dunque al 4-3-3 con possibili modifiche in corsa relative alla posizione di Lucas Paquetà. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio ad Abate, Musacchio, Zapata e Rodriguez. Bigli in regia con Kessie e il brasiliano, mentre in attacco saranno Suso e Calhanoglu a supportare Piatek.