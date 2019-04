© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momento delicato per il Milan, che si gioca gran parte della stagione e delle speranze di tornare in Champions nella sfida di domani contro il Torino. Come al solito. Leonardo e Maldini sono presenti a Milanello per assistere alla seduta di allenamento della squadra, impegnata nella rifinitura a poco più di ventiquattro ore dall'importante match in trasferta. Lo riporta Sky Sport.