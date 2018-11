Milan, lesione al polpaccio per Biglia: rischia due mesi di stop

Arrivano ulteriori dettagli sulla maxi offerta del Manchester City per Lionel Messi. 755 milioni di euro totali tra ingaggio, clausola e soldi per il padre Jorge Messi, il Mundo Deportivo e gli altri quotidiani iberici specificano però che questa offerta sarebbe già stata rispedita...

Messi e la maxi offerta del City: la Pulga ha già detto di no a Guardiola

Pioli: "Novità in formazione? Ci manca solo pericolosità davanti"

Roma, Di Francesco: "Inutile parlare di obiettivi ora. Siamo in ritardo"

Inter, gli ex vivaio nel mirino: da Benassi a Biraghi e Bessa

Messi e la maxi offerta del City: la Pulga ha già detto di no a Guardiola

Cagliari, i convocati per la Juventus: out Farias e Klavan

Inter, Spalletti: "Parlano tutti di Marotta, noi no. Genoa? Turnover"

Genoa, obiettivo Bertolacci: il centrocampista è in scadenza a giugno

Spalletti rifiuta le etichette: "Non siamo l'anti-Juve, noi siamo l'Inter"

Pioli: "Non mi è piaciuto Mazzarri, mi ha tirato in mezzo sull'espulsione"

Allegri: "Da lontano punizioni di Ronaldo. Da vicino Pjanic-Dybala ok"

Frosinone, Campbell: "In Serie A tanta tattica. A Parma con fiducia"

Cagliari, Maran: "Dobbiamo essere sfacciati per fermare la Juve"

Verratti fermato per guida in stato di ebbrezza, la nota del PSG

Turno di riposo per Piatek? Juric: "Devo valutare la condizione di tutti"

Serie A, live dai campi: Bologna, problemi in difesa per Inzaghi. Danilo ko

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy