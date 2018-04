Milan, lo spogliatoio non prende bene l'annullamento dei giorni liberi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, molti giocatori del Milan, nonostante la pesantissima sconfitta subita in casa contro il Benevento, non hanno preso bene l'annullamento dei due giorni liberi previsti inizialmente da Gattuso per le giornate di ieri e di oggi. Avrebbero preferito riposare in vista di questo incandescente finale di stagione, con il tecnico che però, dopo la sfuriata del post gara, non è passato sopra alla prestazione mediocre fornita contro il club sannita, da ieri matematicamente retrocesso in Serie B.