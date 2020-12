Milan macchina da gol: 12esima partita consecutiva in Serie A con almeno due reti

Con le due reti segnate alla Sampdoria, il Milan prosegue la sua incredibile striscia di reti realizzate. Sono 12 le gare consecutive in campionato dove i rossoneri vanno in rete in almeno due occasioni nel corso dei 90'. L'ultima partita nella quale la squadra si è fermata a un solo gol è quella dello scorso 24 luglio contro l'Atalanta, terzultima giornata del campionato 2019/20. Per quel che riguarda le reti segnate in generale siamo già a 30 partite consecutive in campionato.