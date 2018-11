Milan, martedì la ripresa dei lavori per il Dudelange

TUTTI PAZZI PER TONALI: L’INTER PROVA A GIOCARE D’ANTICIPO. MILAN, SE ARRIVA IBRA CUTRONE A RISCHIO. GENOA, IL NUOVO UOMO MERCATO È KOUAMÉ. BOLOGNA, SKORUPSKI: “SONO STATO VICINO ALLA FIORENTINA” - È il nuovo che avanza, inevitabile che abbia mercato. Tante richieste, tanti apprezzamenti....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre

Serie B, i parziali: ancora 0-0 in Pescara-Ascoli e Spezia-Foggia

Pescara, Brugman: "Dobbiamo essere più cattivi in avanti"

Le pagelle del Foggia - Agnelli ingenuo, Gerbo non tiene Bidaoui

Padova, Belingheri: "Non cerchiamo scuse, abbiamo sbagliato troppo"

Carpi, Sabbione: "Contenti per la continuità che diamo ai risultati"

Benevento, Bandinelli: "Sono veramente felice per il gol da tre punti"

Crotone, Oddo: "Motivazioni più alte in un derby, situazione difficile"

Il Milan ricomincerà martedì a preparare la sfida di Europa League contro il Dudelange. Dopo il pareggio di questa sera contro la Lazio, infatti, Gennaro Gattuso ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi calciatori per la giornata di domani.

