Il Milan si prepara all'impegno di Europa League contro l'Austria Vienna. Dopo la sconfitta di Napoli, i rossoneri si sono ritrovati per una seduta di scarico ieri e un altro allenamento nella giornata odierna. In serata, Montella e la squadra ceneranno insieme per cementare il gruppo in un momento molto importante per la stagione. Lo riporta MilanNews.