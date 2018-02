Milan, Montolivo: "La partita dell'andata ci ha facilitato"

Risultato finale: Milan-Ludogorets 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Montolivo ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "Era tempo che non giocavo come molti che sono scesi in campo. La partita dell'andata ci ha facilitato, ma abbiamo trovato una squadra con qualità e l'abbiamo affrontata bene. Cercherò sempre di farmi trovare pronto quando chiamato in causa. Lavoro ogni giorno per far parte di questa squadra, è un grandissimo onore di far parte di questa squadra. Siamo soltanto all'inizio di un nuovo ciclo".