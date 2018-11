Milan, Morace ammette: "Il 3-0 è un passivo eccessivo per la Juventus"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del 3-0 inflitto alla Juventus, è il tecnico del Milan Femminile Carolina Morace a prendere la parola e commentare così questo prezioso risultato. Queste le parole della coach per acmilan.com. "Secondo me continuiamo ad avere qualcosa in meno rispetto a Juve e Fiorentina. Se fosse arrivato il gol della Juve in avvio di ripresa, forse saremmo qui ora a commentare un'altra partita. Penso che il passivo per la Juventus sia eccessivo. Diciamo che questo successo va a colmare i due punti persi nella trasferta di Sassuolo. La prestazione di Laura Fusetti? Di lei ho parlato anche con l'allenatrice della Nazionale. A mio avviso Laura ha una lettura ottima delle situazioni, esce sempre palla al piede. Ma tutte le ragazze mi sono piaciute, dalla Giugliano alla Tucceri. Quando si vince con questo tipo di risultato significa che ciascuna delle ragazze ha dato il proprio significativo contributo".