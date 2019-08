© foto di Federico De Luca

Nonostante la sconfitta ai rigori, il difensore del Milan Mateo Musacchio ha mostrato grande soddisfazione per la prestazione dei rossoneri contro il Manchester United, ringraziando anche i tifosi per il supporto offerto alla squadra in queste settimane: "Buona prestazione di squadra nella nostra ultima partita in ICC, grazie a tutti i tifosi per il grande sostegno in queste settimane", il suo commento su Instagram.