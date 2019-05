© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessun contatto tra Gennaro Gattuso e Tiemoué Bakayoko al termine del primo tempo di Milan-Bologna. Dopo le parole pesanti del centrocampista francese, infatti, il tecnico gli aveva chiaramente fatto capire che il discorso sarebbe ripreso negli spogliatoi, ma nell'intervallo questo contatto - verbale o fisico - non c'è stato. Sarà difficile, in ogni caso, rivedere Bakayoko indossare la maglia rossonera in questo finale di stagione.