Milan, niente Napoli per Bonucci: salterà gli azzurri per squalifica

Ammonito ieri per protesta dal direttore di gara Pairetto durante la sfida contro il Sassuolo, Leonardo Bonucci salterà il Napoli- In diffida, il centrale ex bianconero sarà un'assenza pesante per Gattuso in vista della partita contro la banda Sarri, riporta La Gazzetta dello Sport.