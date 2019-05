© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha multato Tiemoué Bakayoko, ma in casa rossonera filtra un certo malumore per alcuni comportamenti non esattamente professionali di alcuni giocatori lungo tutta la stagione. La Gazzetta dello Sport in edicola fa sapere che i fatti nel mirino dei dirigenti rossoneri sono tanti.

Dall'allenamento alle notti milanesi. C’è chi non si allena come vuole Gattuso e chi ha un atteggiamento arrogante, con modalità da top player assolutamente immotivate. E ancora: ritardi agli allenamenti ed eccessiva 'leggerezza' negli intervalli e nei post partita di gare importanti (qualcuno è stato visto fino a notte fonda nei locali milanesi dopo la sconfitta di Torino). Insomma, il ritardo all’allenamento di Bakayoko è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.