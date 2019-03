© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da oggi Gattuso si calerà definitivamente nel clima partita, nel senso che inizierà la delicatissima parte tattica di avvicinamento alla sfida. Due allenamenti, oggi e domani, che gli consegneranno certezze definitive sull’undici titolare dopo una settimana di lavoro su ritmi piuttosto alti (soprattutto mercoledì, in chiave velocità). Così ieri è stata una giornata per lo più di scarico e anche di breve durata (circa tre quarti d’ora). Da Milanello non emergono particolari novità rispetto alla formazione anti-Inter, col rientro dal primo minuto di Calabria, Rodriguez, Bakayoko e Calhanoglu. L’infermeria si è ormai svuotata: unico assente il lungodegente Bonaventura. Ieri ha assistito all’allenamento l’a.d. Gazidis, accanto a Leonardo e Maldini. La dirigenza si è poi fermata a pranzo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.