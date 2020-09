Milan ok in amichevole. Esordio positivo per Roback, si sono rivisti anche Halilovic e Duarte

Lucas Paquetà è stato il grande protagonista nella prima uscita stagionale del Milan, che in amichevole ieri ha battuto 4-2 il Novara (serie C). Pioli ritrova Ibrahimovic, subito titolare e capitano, ma i rossoneri vanno a sorpresa sotto: a guidare la rimonta proprio il brasiliano. Esordio positivo - sottolinea il Corriere della Sera - anche per il neo acquisto Roback: l’esterno svedese, classe 2003, ha ben impressionato con un assist e un gol annullato. Si è rivisto Halilovic, rientrato dopo il prestito all’Heerenveen, in campo per 21 minuti. Spazio anche per Duarte, in ripresa dopo l’infortunio al bicipite femorale, e per l’ex Lione Kalulu, giovane laterale (classe 2000) su cui i rossoneri puntano tanto.