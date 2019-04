© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grazie al gol messo a segno contro l’Udinese, Piatek ha staccato Higuain e ha raggiunto Cutrone in cima alla classifica dei bomber stagionali del Milan, a quota nove reti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, entrambi sfoggiano ottime medie realizzative: un gol ogni 102 minuti per l'attaccante polacco, uno ogni 185 per Patrick. Nella serata che ha rallentato ulteriormente la corsa Champions, sono loro la notizia bella.