Milan, Paletta: "Ci è mancata lucidità davanti alla porta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriel Paletta ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post-partita di Crotone-Milan: "Sicuramente siamo venuti a giocare su un campo difficile, con loro in un momento di forma buono. Abbiamo magari cominciato così così la partita, però la reazione secondo me è stata la cosa più importante. Fisicamente stiamo bene e corriamo fino alla fine, ci è mancata freddezza sotto porta nel secondo tempo. Abbiamo avuto le occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle. Non so se sia pressione, anche con l'Empoli non siamo stati lucidi a concretizzare. Gol? L'importante è che sia entrato. Era importante perchè eravamo sotto. Prossima partita contro la Roma? Speriamo di essere incazzati nella giusta maniera. Prepariamo una partita importante come tutte le settimane. Speriamo di lavorare tranquilli e di arrivare al meglio per domenica. Non ci siamo detti nulla nello spogliatoio tra di noi, il mister ha fatto le sue considerazioni che rimangono nello spogliatoio".