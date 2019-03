Milan, Paquetà cerca il gol nel derby: alla prima come Kaka e Dinho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio al derby soffermandosi però sul momento difficile dell’Inter e del suo allenatore, Luciano Spalletti. Per quanto riguarda i rossoneri, invece, la rosea accende i riflettori su un giocatore in particolare: "Paquetà cerca il gol alla "prima" come Kakà, Ronie e Dinho". Il brasiliano, dunque, sogna di emulare i suoi connazionali.