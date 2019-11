Milan, Paquetà in gol con il Brasile nell'amichevole con la Corea del Sud

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli in arrivo da Abu Dhabi, dove il Brasile sta giocando in amichevole contro la Corea del Sud. A sbloccare la gara, dopo 9 minuti, è stato infatti Lucas Paquetà, che si è sbloccato tornando al gol. In attesa del suo rientro in Italia i rossoneri possono sorridere, sperando che il centrocampista trovi presto la via della rete anche in Serie A.