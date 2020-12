Milan, parte della squadra a Milanello nonostante il giorno libero: Bennacer al lavoro per il recupero

vedi letture

Ultime sul Milan riportate da Sky. Nonostante il giorno di riposo parte della squadra è presente a Milanello. Recupero per chi ha giocato ieri e terapie per chi, come Bennacer, non era presente nella gara con la Sampdoria.