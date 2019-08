Milan, parte l’era Giampaolo: nuove idee e gioca chi è più funzionale

© foto di Image Sport

“Ho bisogno di tempo per lavorare coi calciatori, un modello di gioco che portiamo avanti senza passi indietro anche di fronte alle difficoltà". Meglio un giocatore funzionale che uno bravo ma tatticamente indisciplinato. Marco Giampaolo ha il suo credo e lo porta avanti anche se può non piacere a molti. Perché Castillejo e non Leao stasera a Udine? E Perché Borini e non Kessiè? La risposta sta tutta qui: “Con i ragazzi con cui abbiamo cominciato l'avventura abbiamo lavorato sui dettagli, gli ultimi arrivati sono più indietro. Giocano quelli che stanno meglio sul piano fisico e delle conoscenze collettive. Magari staranno fuori giocatori forti ma di cui oggi non conosco ancora la condizione”. L’ultima frase chiarisce tutto: gioca chi si è allenato di più con il tecnico in queste settimane, e non chi è più forte ma non sa ancora interpretare al meglio ciò che Giampaolo chiede. Per questo Leao comincerà dalla panchina, così come tutti gli altri nuovi. Dei cinque acquisti nessuno scenderà in campo dal primo minuto: “Bennacer può fare uno spezzone di partita, ci sarà modo di inserire tutti gli altri. Leao e Duarte hanno fatto pochi allenamenti entrambi, cercano di capire prima e velocemente le cose che chiediamo". Stasera contro l’Udinese giocheranno Donnarumma, Calabria, Romagnoli Musacchio, Rodriguez, Borini, Calhanoglu, Paquetà, Suso, Piatek e Castillejo.

Marco Giampaolo è alla sua prima esperienza in una big e non nasconde l’emozione per l’esordio su una delle panchine più prestigiose d’Europa: “Per me è un sogno, è una grande chance, lo è per me e anche per i calciatori, non è un discorso unilaterale. Sono in un ambiente straordinario, in una struttura di lavoro eccellente, se qui vuoi lavorare hai da sbizzarrirti. C'è molto calore attorno alla squadra. Ho una visione, ho l'idea di dove bisogna arrivare e attraverso quali step”, ha confessato in conferenza, e soprattutto spera di trasformare le voci negative degli ultimi anni in una tendenza positiva: “Faremo in modo di creare una critica positiva, quando sei dedito al tuo lavoro, 18 ore al giorno, non devi aver paura di niente. Galeone ha detto che è meglio affogare in un oceano che in un bicchiere d'acqua".