Milan, partitella con la Primavera: 4-0 il finale, doppietta di Tsadjout

Fonte: acmilan.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimo allenamento settimanale per i rossoneri di Rino Gattuso, che in questo sabato hanno disputato una partita di allenamento con la Primavera di Mister Lupi.

Formazioni:

Prima Squadra: Reina; Abate, Musacchio, Zapata, Simic; Bertolacci, Mauri, Bakayoko; Castillejo, Tsadjout, Capanni.

Primavera: Soncin; Sanchez, Brambilla, Brescianini, Ruggeri; Torrasi, Montolivo, Mionic; Finessi, Vigolo, Olzer.

Inizio subito positivo per la Prima Squadra, che dopo due minuti confeziona la prima occasione da gol con Castillejo che rientra sul sinistro e calcia in porta, trovando però il palo esterno. I ragazzi di Rino Gattuso mantengono alta la pressione e vanno in vantaggio al 25' con il gol di Bertolacci, bravo ad inserirsi in area con i tempi giusti e a deviare di testa in rete il bel cross di Capanni. Ancora Gabriele Capanni uomo-assist al 28' con un preciso passaggio dalla sinistra che trova Tsadjout puntuale all'appuntamento con il gol del 2-0.

Nel secondo tempo nessun cambio per la Prima Squadra, mentre la Primavera mette in campo Antonio Donnarumma, Martimbianco, Culotta, Torchio, Basani, Frigerio, Haidara, Tonin e Barazzetta. Si rende subito pericoloso Castillejo, ma la sua conclusione - come nel primo tempo - sbatte sul palo. Al 16' la migliore occasione per la Primavera con Tonin che supera Reina in uscita, ma vede il suo tiro respinto sulla linea da Zapata. Passa un minuto e sul ribaltamento di fronte è Ignazio Abate a trovare il gol con un tiro sul primo palo che supera Antonio Donnarumma. Al 21' della ripresa Tsadjout firma la sua doppietta personale, chiudendo la partitella in famiglia sul risultato di 4-0 per la Prima Squadra.