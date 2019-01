© foto di Federico Gaetano

Ivan Strinic non ha preso parte a Milan-Napoli di sabato e non sarà a disposizione di Gattuso nemmeno per la partita di domani, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Per il terzino croato una lieve contrattura al muscolo soleo destro, che è in fase di smaltimento. Nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo, come evidenzia Milannews.it.