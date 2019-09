© foto di Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza le prestazioni degli attaccanti milanisti impegnati in Nazionale. Si parte inevitabilmente da Krzysztof Piatek, impegnato in Slovenia con la sua Polonia. Il 9 rossonero è partito titolare ma non ha inciso, non arrivando praticamente mai alla conclusione e venendo risucchiato dalla spenta prestazione della squadra (sconfitta 2-0). E' andata meglio a Ante Rebic, titolare con la Croazia contro la Slovacchia e autore dell'assist per il gol di Perisic. Una prova, quella dell'ex Eintracht, fatta di corsa, coperture e tanta lucidità in fase offensiva.