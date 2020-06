Milan, Pioli sceglie il 4-2-3-1: sarà il sistema di gioco di riferimento dei rossoneri

Stefano Pioli studia la miglior formazione da opporre alla Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il modulo, il tecnico rossonero sta lavorando anche sul 4-3-2-1 (il celebre "albero di Natale"), ma il 4-2-3-1 resta il sistema di gioco di riferimento. Perché - scrive La Gazzetta dello Sport - è quello che più esalta le qualità dei singoli e che garantisce copertura in fase di non possesso rimodulandosi in un 4-4-1-1.