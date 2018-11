Milan, piove sul bagnato: k.o. anche Musacchio e Calhanoglu

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Piove sul bagnato in casa Milan. Non bastassero le tante assenze che hanno costretto Gattuso a schierare una formazione sperimentale contro il Betis, sono arrivati altri due infortuni a peggiorare le cose: i rossoneri hanno perso nei minuti finali della sfida del Benito Villamarin prima Musacchio, k.o. dopo uno scontro con il compagno di squadra Kessie, poi Calhanoglu, uscito zoppicante dal terreno di gioco. Solo brutte notizie, quindi, in vista del big-match di domenica sera contro la Juventus.