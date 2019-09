Milan, più Castillejo di Rebic contro il Verona. Le certezza è Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piatek sì, Rebic no. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, il primo allenamento a Milanello dell’ultimo acquisto rossonero avverrà solo questa mattina. Erano già al lavoro ieri pomeriggio, invece, Donnarumma, Romagnoli, Ricardo Rodriguez, Krunic, Suso e appunto Piatek. Ovvio che, a questo punto, la curiosità principale in vista di Verona riguardi la composizione dell’attacco rossonero.

Quali saranno, insomma, gli uomini che sceglierà Giampaolo? La certezza, evidentemente, è Suso, nuovamente decentrato sulla destra, come già si era visto con il Brescia. Contro la squadra di Corini, però, insieme allo spagnolo c’erano pure Castillejo e Andrè Silva (che non c’è più), dunque tornerà dal 1' Piatek.

Paquetà in panchina? Insomma, ricapitolando, Suso e Piatek sì, e poi? Beh, con soli 4 potenziali allenamenti per “capire” il Milan è difficile immaginare che Giampaolo ritenga Rebic già pronto per debuttare da titolare. Più facile prevedere che cominci dalla panchina per entrare a gara in corso. Per lui è pronta la corsia sinistra dell’attacco, dentro ad un tridente completato appunto da Piatek e Suso. Al Bentegodi, però, servirà un sostituto temporaneo. Se la giocano Castillejo, particolarmente apprezzato dal tecnico rossonero in queste settimane per la sua adattabilità e disponibilità, e Çalhanoglu, che però potrebbe trovare spazio pure a centrocampo. Già perché in mediana ci sarebbe pure il nodo Paquetà da sciogliere: il brasiliano avrà spazio o resterà ancora a guardare, almeno inizialmente, come con il Brescia?