Milan, poker in amichevole contro il Monza: in gol anche Calabria e Maldini

Poker del Milan nel test amichevole disputato oggi contro il Monza. Per i rossoneri di Stefano Pioli in gol Calabria, Maldini, Kalulu e Colombo. Nel primo tempo i brianzoli di Cristian Brocchi avevano pareggiato momentaneamente grazie a Finotto. Buon test per entrambe le formazioni in vista dell’inizio della stagione agonistica.