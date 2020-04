Milan, pronto il maxi ritiro a Milanello: giocatori in stanze singole e sanificazione fatta

Il Milan si prepara alla ripresa degli allenamenti e a Milanello è tutto pronto per un maxi-ritiro, in attesa delle linee guida da parte della FIGC. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la sanificazione è stata fatta e le camere del centro sportivo sono tutte singole, così non ci saranno problemi per i vari giocatori.