Milan, Rebic ancora a secco. Ma il croato si specializza negli assist: 4 nelle ultime 5 partite

In un avvio di stagione strano e complicato, soprattutto a causa del brutto infortunio al gomito che l'ha tenuto fuori a lungo, Ante Rebic non ha ancora trovato il gol. Il croato però rimane uno degli uomini più efficaci di questo Milan, sia per la sua duttilità, Ante sta giocando da prima punta sebbene preferisca essere schierato a sinistra, e sia per le sue giocate; nelle ultime 5 partite ha fornito 4 assist vincenti. Tre volte a Castillejo, contro Lille, Celtic e Sampdoria, e una volta a Ibra, contro il Napoli.