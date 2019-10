© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ante Rebic freme dalla voglia di giocare. Fin qui, il croato ha trovato poco spazio: 45 minuti contro il Verona, poi 19 complessivi tra Inter e Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore, da contropiedista, potrebbe essere assai utile in una situazione di emergenza, ma per ora non rientra nelle trame di gioco pensate da Giampaolo.