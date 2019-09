Milan, Rebic non si è allenato in gruppo: difficile vederlo in campo dal 1'

Ante Rebic non si è allenato con il resto dei compagni nella seduta che ha preso il via a Milanello questa mattina a partire dalle 10.30. Secondo quanto riporta MilanNews.it., infatti, il croato, rientrato dall'impegno con la propria nazionale in Azerbaigian, ha svolto lavoro personalizzato. Calano ulteriormente, dunque, le possibilità di vedere l'ex Eintracht Francoforte in campo dal primo minuto contro il Verona. Assenti dal centro sportivo rossonero anche tutti i calciatori che ieri hanno giocato con le rispettive nazionali: Gabbia, Kessie, Leao, Calhanoglu e Paquetà.