Milan, Rebic scalpita ma contro il Verona toccherà ancora a Castillejo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ante Rebic scalpita e vorrebbe scendere in campo il prima possibile con il Milan, sua nuova squadra. Giampaolo però è stato chiaro: nessun nuovo acquisto può pensare di essere subito titolare nella sua squadra. Per questo, nonostante due partite di fila non entusiasmanti, contro l'Hellas Verona dovrebbe toccare ancora a Samu Castillejo dal primo minuto, con lo spagnolo che proverà a convincere il proprio tecnico di aver fatto la scelta giusta. A riportarlo è MilanNews.