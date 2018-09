Milan, rivoluzione rispetto all'Europa League: rientrano sei pedine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan si appresta a sfidare l'Atalanta e a ritrovare i cosiddetti titolari. Secondo Tuttosport, ci sarà una vera e propria rivoluzione rispetto all'Europa League. Torneranno dal primo minuto Rodriguez, Bonaventura, Suso, Donnarumma, Calabria, e Biglia. Ma la chance più grande è per Mattia Caldara, grande ex della partita, che potrebbe esordire dal primo minuto in campionato proprio nel match con gli orobici. A riferirlo è Tuttosport.