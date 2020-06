Milan-Roma, Tassotti: "Gara equilibrata, ma i giallorossi hanno ancora qualche ambizione"

Mauro Tassotti, attuale vice allenatore dell'Ucraina ed ex difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida tra i rossoneri e la Roma: "Le situazioni tra i due club sono abbastanza simili, la Roma ha ancora qualche ambizione per la Champions. L'Atalanta gioca meglio di tutte, non sarà semplice. Sarà una partita equilibrata, con dei gol