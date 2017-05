Milan, Romagnoli a parte: da valutare in vista della gara contro la Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da SkySport, il difensore Alessio Romagnoli non si è allenato con il resto del gruppo nel corso della giornata. Condizioni quindi da valutare, al netto del prossimo impegno di campionato contro la Roma. Come riferisce invece Milan TV, il terzino Leonel Vangioni è tornato in gruppo nella seduta svolta questa mattina dalla squadra a Milanello. Per quanto riguarda il resto della rosa, dopo il riscaldamento in palestra, il torello e la fase atletica (corsa e andature), la parte centrale del lavoro si è basata su esercitazioni tattiche. Ha chiuso la giornata un mini-torneo a tre squadre composte da 8 uomini a campo ridotto.