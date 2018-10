Milan, Romagnoli e Caldara recuperano: nel derby ci saranno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Procede bene il recupero di Alessio Romagnoli e Mattia Caldara in vista del derby tra Milan e Inter in programma al rientro dalla sosta. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che fa il punto della situazione in casa rossonera a sette giorni dal big match con i cugini nerazzurri. I due centrali stanno bene, ma non hanno preso parte alla partita amichevole disputata ieri a Milanello tra la prima squadra e la Primavera. Entrambi però sono a disposizione per la Stracittadina.