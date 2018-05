Milan, Romagnoli in netto miglioramento: obiettivo finale di Coppa Italia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In netto miglioramento le condizioni di Alessio Romagnoli, difensore del Milan out per infortunio dallo scorso 8 aprile. Il calciatore classe '95 potrebbe esser convocato per la prossima gara di campionato contro l'Hellas Verona e poi prender parte alla sfida di mercoledì prossima contro la Juventus valida per la finale di Coppa Italia.