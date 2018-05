Milan, Romagnoli recupera per la finale contro la Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore del Milan Alessio Romagnoli sembra ormai sulla via del recupero. Non è ancora detto se sarà presente nella sfida di sabato contro il Verona, ma ci sarà per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, gara che il difensore rossonero non vuole assolutamente perdersi.