Milan, Romagnoli salterà la Lazio: Zapata unico centrale a disposizione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piove sul bagnato in casa Milan con l'infortunio di Romagnoli e il riacutizzarsi dei problemi alla caviglia per Calabria, rientrato dopo l'impegno con l'U21. Per il primo dovrebbe trattarsi di un problema al polpaccio, con la speranza che non ci sia lesione che allungherebbe di conseguenza i tempi di recupero. In ogni caso, il centrale dovrebbe saltare la Lazio e il suo infortunio va ad aggiungersi a quelli di Caldara e Musacchio, con Gattuso che dunque potrà contare solo su Zapata come centrale puro e che dovrà provare ad adattare Ricardo Rodriguez o affidarsi al giovane Simic. A riportarlo è Il Corriere della Sera.