Milan, Saelemaekers ha recuperato dall'infiammazione al pube: oggi è tornato in gruppo

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, ci sono buone notizie per Stefano Pioli in vista della prossima sfida contro il Napoli. Alexis Saelemaekers, che era rientrato in anticipo dal ritiro del Belgio a causa di un'infiammazione al pube, ha recuperato dall'infortunio e oggi si è allenato regolarmente col resto del gruppo e dunque sarà assolutamente arruolabile per la sfida agli azzurri.