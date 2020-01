© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cori sul crollo del ponte Morandi sono stati intonati da alcuni spettatori presenti a San Siro nel secondo anello verde, sede consueta di una parte della tifoseria del Milan, durante il match contro la Sampdoria del 6 gennaio. A riportare la notizia è Il Secolo XIX oggi in edicola, che fa il punto su quanto accaduto in occasione della prima gara di A del 2020 e parla di attesa per il referto degli ispettori della Lega. Intanto, però, il Giudice Sportivo ha già comunicato le proprie decisioni sulla 18^ giornata della massima serie e dei fatti del 'Meazza' non v'è traccia.