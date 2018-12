© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul Milan. Squadra a Milanello questa mattina, mercoledì 19 dicembre, alle 11.00 per il consueto allenamento post-partita. Gruppo in campo alle 11.30 sul rialzato alle spalle degli spogliatoi. In palestra, per lavoro defaticante, gli undici partenti del match giocato martedì con il Bologna. Gli altri componenti della rosa hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi tecnici, seguiti da torelli a tema e un'esercitazione sul possesso palla. Ha chiuso la seduta una partitella su campo ridotto. Il programma di giovedì prevede un solo allenamento al mattino, squadra pronta alle 11.30.